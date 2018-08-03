Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Juan Carlos Martinez-Sanchez, araştırmanın önemine dikkat çekerek bu sayede akciğer kanserinin sağlık ve ekonomi üzerine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik küresel stratejiler geliştirebileceğini dile getirdi.

Massachusetts Hastanesi'nden tıbbi onkoloji uzmanı Dr. Lecia Sequist, çalışmanın giderek artan akciğer kanseri hakkındaki farkındalığı artırması açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

ZENGİN ÜLKELERDE ÖLÜM RİSKİ DAHA FAZLA

Çalışmaya göre, özellikle yüksek gelir grubunda yer alan ülkelerde akciğer kanserine bağlı ölümlerin düşük gelir grubundakilere göre daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

DSÖ, 2015’te akciğer kanserine bağlı olarak yaklaşık 1,7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.



