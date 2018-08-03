Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan kanser açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2008-2014 yılları arasında 52 ülkedeki ölüm oranı veri tabanından derleyerek hazırladığı çalışmada, 2030 yılına kadar kadınlarda akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 43 artacağı açıklandı
Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Juan Carlos Martinez-Sanchez, araştırmanın önemine dikkat çekerek bu sayede akciğer kanserinin sağlık ve ekonomi üzerine olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik küresel stratejiler geliştirebileceğini dile getirdi.
Massachusetts Hastanesi'nden tıbbi onkoloji uzmanı Dr. Lecia Sequist, çalışmanın giderek artan akciğer kanseri hakkındaki farkındalığı artırması açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.
ZENGİN ÜLKELERDE ÖLÜM RİSKİ DAHA FAZLA
Çalışmaya göre, özellikle yüksek gelir grubunda yer alan ülkelerde akciğer kanserine bağlı ölümlerin düşük gelir grubundakilere göre daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.
DSÖ, 2015’te akciğer kanserine bağlı olarak yaklaşık 1,7 milyon kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.