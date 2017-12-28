Dünya satranç şampiyonu Anna Muzıçuk Suudi Arabistan’a gitmeyi reddetti!

"BAŞKALARININ KURALLARINA GÖRE OYNAMAK İSTEMİYORUM"

Erdinç Şahin

Ukraynalı satranç şampiyonu, kadın haklarının kısıtlandığı Suudi Arabistan'da düzenlenen turnuvaya katılmayacağını duyurdu.Anna Muzıçuk, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, çarşaf giyerek ve sokaklarda erkek eşliğinde dolaşarak “başkalarının kurallarına göre oynama” niyetinde olmadığını kaydetti.Muzıçuk Arap ülkelerinde kadın haklarının kısıtlanmasıyla ilgili protestoyu dile getirdi. Muzıçuk bu protestosuyla iki dalda dünya şampiyonluğu unvanını kaybedebilir.Satranç şampiyonu,diye yazdı.Anna'nın kız kardeşi Mariya, bu yıl aynı gerekçeyle İran'daki turnuvaya katılmayı reddetmişti.