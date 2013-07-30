Dünya tıp tarihine geçti

5 gün önce doğan Jaslene, 57.5 cm boyunda. Şu ana kadar dünyaya gelen en kilolu bebek olarak tanımlanan Jaslene’in annesi, doğumdan sadece bir gün önce hastaneye yatmış.

Doktorlar annenin hamileliğinde gizli şeker hastalığına yakalandığını ortaya çıkardı. Genellikle hamileliğin 24. haftasında oluşan bu hastalık, bebeklerin normalden daha iri doğmasına neden olabiliyor.



Yenidoğan ünitesinde çocuk doktoru Matthias Knuepfer ve hemşire ile poz veren Jasleen’in ve annesinin sağlık durumu iyi.