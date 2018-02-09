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Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu'nun direktörlüğüne bir Türk getirildi

Dünya genelinde 1 milyonun üzerinde çocuk doktorunun üyesi olduğu, 140 ülkede aktif olan en büyük sağlık kuruluşlarından Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu'nun (IPA) Dış İlişkiler Direktörlüğü'ne Kerem Hasanoğlu getirildi

Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu'nun direktörlüğüne bir Türk getirildi
Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, bundan sonra Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu'nun (IPA) Dış İlişkiler Direktörlüğü’nü yürütecek. IPA Başkanı Errol Alden dünya çapındaki organizasyonların daha da güçlenmesi için Kerem Hasanoğlu teklif götürdüklerini belirterek, "Kendisi de bu önemli görevi kabul etti. Bu bizim için heyecan verici bir durum. Tecrübeleriyle kurumumuzu daha da güçlü bir noktaya taşıyacağız" diye konuştu.

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu olan IPA’in mülteci çocuklar konusuna verdiği öneme dikkat çeken Kerem Hasanoğlu, "Kurum, bir çocuğun yaşam hakkının her şeyden önemli olduğunu düşünüyor. Zaten çocuğun yaşam hakkı olmazsa sağlığının da bir anlamı yok. Dolayısıyla en başta dünya çocuklarının yaşam hakkı üzerinde duruyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE MÜLTECİ ÇOCUKLAR KONUSUNDA EN AKTİF ÜLKE

Türkiye’nin mülteci çocuklar üzerine yürüttüğü projeler sonrası göreve getirilen Kerem Hasanoğlu, Türkiye'NİN çalışmalarını dünyaya duyurmak için bu görevi kabul ettiğini belirtti. Kerem Hasanoğlu, çalışmaları daha güçlü bir şekilde vurgulayacaklarını belirterek, "Türkiye mülteci çocuklar konusunda dünyada en aktif ülke. Bu kadar çocuğun  hayatının kurtulmasına vesile oluyor. O anlamda zaten yürüttüğümüz faaliyetler var. Türkiye’nin yaptığı çalışmaları daha güçlü bir şekilde vurgulayacağız. Bu şekilde bunu dünyadaki paydaşlarımızla dile getireceğiz" dedi.

AMERİKA İLE PROJELERİMİZ OLACAK

Türkiye’deki faaliyetleri Amerika’da da hayata geçireceklerini söyleyen Kerem Hasanoğlu, Türkiye’nin çalışmalarını uluslararası arenada duyurabilmek adına yapacaklarını şöyle anlattı:

"Dünyanın en ünlü ve önde gelen isimleriyle görüşmeler yapıyoruz. Projelerimiz de bu şekilde devam edecek. Uluslararası arenada hem kurumun hem de Türkiye’nin faaliyetleri var. Türkiye’nin dünya çapında yürüttüğü faaliyetlerin bilinirliğini artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu eski Amerikan Pediatri Başkanı’nın da dikkatini çekti. Bu yüzden de önümüzdeki günlerde Türkiye’ye bir ziyarette bulunmak istediğini söyledi. Birlikte hareket ederek Türkiye’nin adını uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde duyuracağız. Türkiye’nin yaptıklarını daha iyi vurgulayacağız. Başka bölgelerde de birlikte neler yapabileceğimize bakacağız."

 


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