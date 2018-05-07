Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi yarın başlıyor

Can Hakman

'nden yapılan açıklamaya göre, kongre ve fuarın açılış töreni, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla'da gerçekleştirilecek."Sürdürülebilir ve rekabetçi işletimlere yönelik bilgilerin paylaşımı" temalı kongrede, teknik, ekonomik ve sosyal konularda birçok oturum ve yuvarlak masa toplantısı yapılacak.Demiryolu sistemlerinde en son gelişmeler de fuarda sergilenecek.Kongreye 30 ülkeden 150 konuşmacı ve 900'ün üzerinde kişi katılacak. Kongre 11 Mayıs'ta sona erecek.AA