Dünyaca tanınan Türk DJ Ümmet Özcan

DJMAG’in uzun yıllardır geleneksel olarak düzenlediği ‘Dünyanın En İyi 100 DJ’i’ yarışmasında bugüne kadar Tiesto, Skrillex, Paul van Dyk, Carl Cox , Sasha ve John Digweed gibi isimler yer aldı. Uzun yıllardır DJ Mag sıralamasında üst sıralarda olmayı başaran Ummet Ozcan liste başarısına yenisini eklemeyi hedefliyor.

Dans müziğin mabetlerinden biri olan Hollanda’nın havasını soluyarak büyüyen ve dünya EDM sahnesinin önde gelen isimlerinden biri haline gelen Ümmet Özcan, 2014 yılında DJ Mag’in merakla beklenen ‘Dünyanın En İyi 100 DJ’i’ listesinde 31. sırada yer alarak en büyük çıkış yapan DJ oldu. 2017 yılında ise listede yine ilk 50 içinde kendisine yer buldu. Gençliğinden itibaren Hollanda’nın zengin dans müzik kültüründen aldığı ilhamı stüdyosunda müzik yaparak kullanan Özcan, yeteneğinin ve çalışmasının karşılığını kısa sürede aldı.

Bu yıl da Koreli şarkıcı Kim Hyoyeon ile yayınladıkları ‘’Sober’’ ile dünya listelerinde en üst sıraya oturmayı başaran Ümmet Özcan’ın dans müzik sahnesinin yönünü belirleyen TOP 100 DJ yarışmasında yine üst sıralarda yerini alması bekleniyor.