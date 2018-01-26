Dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi Enzo Amore’ye Philomena Sheahan’dan tecavüz suçlaması

Erdinç Şahin

olarak bilinen Amerikan profesyonel güreş eğlence şirketinin dünyaca ünlü sporcusulakaplıhakkında şok bir iddia ortaya atıldı.19 yaşındakiisimli genç kadın, kendisine ait Youtube kanalından’nin kendisine defalarca tecavüz ettiğini söyledi. Polis konu hakkında soruşturma başlatırken, Enzo Amore hakkındaki iddiaları reddetti. Ancak, olayın duyulmasının ardından’nin işine son verdi.Philomena Sheahan’ın anlattıklarına göre olay Phoenix’te bir otel odasında gerçekleşti. Enzo Amore’nin daha önce de kendisi ile birlikte olmak istediğini ancak defalarca reddettiğini söyleyen, ünlü sporcunun “Sen deli misin? Bunun için bana yalvarman lazım. Benim Instagram’da milyonlarca takipçim var” dediğini belirtti. Yine de onunla birlikte olmadan önce’yi daha yakından tanımak istediğini söyleyen Philomena Sheahan, ünlü sporcunun ısrarlarının devam ettiğini ifade etti. Son olarak otel odasında Enzo Amore’nin kendisine tecavüz ettiğini açıklayan Philomena Sheahan, yalvarmasına rağmen durmadığını sözlerine ekledi.Enzo Amore’nin bir anda göğüslerini açtığını, ellerini arkadan tutarak kendisi ile zorla birlikte olduğunu belirten Philomena Sheahan “Ona durması için sayısız kez yalvardım. Ancak o beni dinlemedi. Daha sonra beni banyoya götürdü ve orada da tecavüz etti. Kafamı küvete vurduğumda kendimden geçmişim. Uyandığımda bana tecavüz etmeye devam ediyordu. Bana kaç kez tecavüz ettiğini bilmiyorum” dedi.Polis, Philomena Sheahan’ın anlattıklarından yola çıkarak Enzo Amore hakkında soruşturma başlattı. Ünlü sporcu, Philomena Sheahan’ın iddialarının asılsız olduğunu söyledi. WWE, olaydan sonra Enzo Amore’nin kovulduğunu açıkladı.