Dünyaca ünlü ingiliz parkur grubu Storror’dan İstanbul çıkarması

Elif Bayram

İngiltereli yedi sporcunun kurduğu profesyonel parkur takımı dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştirdiği ekstremgösterileriyle tanınıyor. Fransa’dan çıkan bir sokak sporu olan parkur; koşma, zıplama, tırmanma ve atlama gibiperformansların serbest bir şekilde sergilenmesine dayanıyor. Hemen hemen her insanın yapabileceği buhareketleri içeren parkurun tek farkı ise gösterilerin çatılar, yerden oldukça yüksek mekanlar vb. heyecan vericialanlarda yapılması.Storror grubu; Galata Köprüsü, Galata’daki binaların çatıları, Süleymaniye gibi İstanbul’un sembol mekanlarındaserbest performans sergileyerek izleyenlere adrenalin dolu dakikalar yaşattı. Grubun heyecan dolu performansmacerasına Canon elçileri Samo Vidic ve Daniel Etter de video ve fotoğraf kaydı alarak eşlik etti.Storror’un dünyanın en özel metropollerinden birinde muhteşem bir gösteriye imza attığını belirten Canon EurasiaPazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Burçin Civan konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Storror’unçekimleri için İstanbul’un seçilmesi ülkemiz adına da gurur verici. Avrupa ve Asya kıtalarını bağlayan İstanbul,kültürel açıdan eşsiz bir şehir. Ülkemizdeki turizmin de merkezi konumundaki şehrin kalbinde sembol niteliğindebirçok tarihi yapı bulunuyor. Bu özelliği sayesinde video ve fotoğraflar için de bu muazzam bir fon oluşturanİstanbul’un dünyanın hemen her yerinden binlerce takipçisi olan Storror’un performansı aracılığıyla birçok kişininfotoğraf ve video çalışmasına ilham olacağına inanıyoruz.”İstanbul’un kendilerine harika bir performans ortamı sunduğunu söyleyen Storror ise ziyaretleri hakkında şunlarıvurguladı: “Canon’la iletişime geçerken aklımızda parkur yaparak İstanbul’da iki kıtayı ilk kez geçen kişiler olma fikrivardı. Kendimize bu amaç için klasik çatı üstü stili gibi bildik bir rota belirlemek yerine, daha önce hiç denenmemişihedefleyip işleri karmaşıklaştırdık. İnsanlara dışarı çıkmaları ve hayatlarında bir şeyi ilk kez denemeleri ve bunu dakayda geçirmeleri için ilham vermek istiyoruz.”Storror’un başrolde olduğu video, Canon’un yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M50 ile çekildi. Fotoğrafmakinesinin hafif ve kompakt gövdesi, 4K video çekme kapasitesi, sosyal medya bağlantısı ve hızlı otomatikodaklanma işlevi bu modeli benzer aksiyon içeren videoların çekimi için de ideal bir seçenek haline getiriyor.Storror, İstanbul’da oldukları süre boyunca parkur deneyimlerini ve sahne arkası görüntülerini Instagramhesaplarından takipçileriyle de paylaştı.