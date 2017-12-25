Dünyaca ünlü markalar tek çatı altında buluşacak

‘TÜRKİYE GÜVEN TAZELEYECEK’





TURİSTLERİN UĞRAK YERİ OLACAK



YILLIK 8 MİLYON KİŞİLİK HEDEF

Haber Merkezi

Gürsoy Grup, Türk perakende sektöründe yeni bir sayfa açacak “Designer Outlet” projesiyle iddialı geliyor. Türkiye’nin en büyük tema parkı ve eğlence merkezi Vialand’in yanında inşa edilecek projede, dünyanın en lüks markaları tek bir çatı altında toplanacak.Proje, Avrupa’da Designer Outlet mağazalarının önde gelen sahibi McArthurGlen Group ile ortak yapılacak. Burada 22 bin metrekarelik perakende alanı, 100’den fazla mağaza ve 6 bini aşkın ortak park alanı yer alacak. 2018’in ilk çeyreğinde inşaat çalışmalarına başlanacak Designer Outlet, 2019’da açılacak.Vialand ve Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu, büyük markaların Türkiye’den çıktığı bir dönemde hayata geçirdikleri bu projenin perakende sektörü için bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Hayırlıoğlu, “İstanbul gibi bir metropolde böyle bir projeye ihtiyaç vardı. Türkiye’de outlet deyince sadece sezon sonu ürünleri satan mağazalar akla geliyor. Ancak bu işin aslı bu değil. Biz burada Türkiye’den giden veya daha önce hiç girmemiş çok büyük markaları tek bir çatı altında toplayacağız. Sezon ürünleri ve farklı kreasyonlar yüzde 80’lere varan indirimlerle satılacak. Böylece Türk perakende sektörü dünyanın gözünde yeniden güven tazeleme imkanı bulacak” diye konuştu.Cenk Hayırlıoğlu, 50 milyon Euro’nun üzerinde yatırım bedeli ile hayata geçecek projenin Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin ilgi odağı haline geleceğini de belirtti. Hayırlıoğlu, “İstanbul’u ziyaret eden turistlerin yüzde 60’ını çekmeyi hedefliyoruz. Projemizde ayrıca verimsiz ve büyük mağazacılık anlayışı da bir kenara bırakılacak. McArthurGlen Group’un yönetimini de üstleneceği Designer Outlet’te mağaza büyüklükleri 180 m2 olarak planlandı. Yani büyük değil ürünlerin çok yoğun olarak sergilendiği nitelikli mağazalar olacak. Türkiye’de AVM’lerde metrekare verimliliği yıllık 2-3 bin Euro’larda. Bu projede hedefimiz ise bu rakamın 3 katı yani 6-7 bin euro” ifadelerini kullandı.Vialand ve Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu, perakende sektörünün artık tek başına olamayacağını ve tüm dünyanın eğlencesiz bu işin yürümeyeceğini anladığını dile getirdi. Hayırloğlu, “McArthurGlen Group’la yollarımız bu yüzden kesişti. Vialand’a her yıl ortalama 1.2 milyon ziyaretçi geliyor. Biz bunu 3 yıl içinde 3 milyona çıkarmak istiyoruz. Designer Outlet’in tamamlanmasının ardından eğlence ve perakende sektörü burada buluşacak. Designer Outlet’i her yıl yerli ve yabancı ortalama 7-8 milyon kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz” diye konuştu.