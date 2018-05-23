Dünyaca ünlü yazar Philip Roth hayatını kaybetti

Eserleri, Pulitzer, Ulusal Kitap Ödülü ve Man Booker Uluslararası Ödülü gibi sayısız ödüller kazanan Roth, Portnoy'un Feryadı, Pastoral Amerika, Bir Komünistle Evlendim gibi eserleriyle tanınıyordu.





New York Times, Philip Roth'un kalp yetmezliği sebebiyle öldüğünü duyurdu.





19 Mart 1933 doğumlu yazar Philip Roth, 1998 yılında Pulitzer ödülünü kazanmıştı. Kalp yetmezliğinden 85 yaşında hayatını kaybettiği duyurulan yazar, cinsellik, din, ölüm, Yahudi karakterler, anti-semitizm gibi konuları korkusuzca işlemesiyle tanınıyordu.



