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'Dünyadaki 5 para biriminden birinin dijital olması mümkün'

GYİAD Başkan Yardımcısı ve Dijital Çalışma Grubu Başkanı Pamukçu, "Dijital para piyasasında fiyatlar çok hızlı biçimde yükselip düşebiliyor. Uzun vadede dünyadaki 5 para biriminden bir veya birkaç tanesinin dijital para birimi olması mümkün." dedi

'Dünyadaki 5 para biriminden birinin dijital olması mümkün'
Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkan Yardımcısı ve Dijital Çalışma Grubu Başkanı Fuat Pamukçu, dijital para piyasasında fiyatların çok hızlı biçimde yükselip düşebildiğini, uzun vadede dünyadaki 5 para biriminden bir veya birkaç tanesinin dijital para birimi olabileceğini, bunun gerçekleşebilmesi için hukuki altyapının işler kılınması gerektiğini bildirdi.

Pamukçu, yaptığı yazılı açıklamada, dijital paranın geliştirilmesine olanak tanıyan blockchain teknolojisinin iş dünyasında kuralları ve alışkanlıkları değiştirecek bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde bir denizcilik şirketi ile bir teknoloji şirketinin iş birliği ile hayata geçirilen, tüm tedarik zinciri yapısı blockchain üzerine kurulan yeni şirket, bunun güncel ve çarpıcı bir örneği... Benzer çalışmaların ticaret, finans, enerji ve sağlık gibi birçok sektörde uygulamaya konacağını düşünüyoruz. Ancak hukuki altyapının teknolojik değişimlere ayak uydurması ve bu dijital dönüşüm sürecine destek olması bir zorunluluk." 
 

"Vergisel konularda hukuki boşluklar var"


Fuat Pamukçu, dünya ticaretinin dijital paralarla yeni bir döneme girebileceğini belirterek, "Dijital para piyasasında fiyatlar çok hızlı biçimde yükselip düşebiliyor. Uzun vadede dünyadaki 5 para biriminden bir veya birkaç tanesinin dijital para birimi olması mümkün. Bunun gerçekleşebilmesi için hukuki altyapının işler kılınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dijital para cinsinden olan gelirlerde ve sanal paranın kullanımında vergisel konularda hukuki boşluklar bulunduğunu kaydeden Pamukçu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm ülkelerin kazanç ve vergi konusunda aktif bir değerlendirme yapması gerekiyor. ABD’den başlayarak dünyaya yayılacak olan kanuni altyapı ve regülasyonlar, sanal paraların gri alanlarını netleştirecek ve bu alanda yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilerin önünü açacaktır. Biz de GYİAD olarak hem dijital çalışma grubumuz hem de araştırmalar enstitümüz kapsamında, Maliye ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarına yönelik öneriler üzerinde çalışıyoruz."

AA
 


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