Dünyanın en büyük adliyesinde hakimi soydular

Anadolu Adalet Sarayı Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi G.T.’nin duruşma salonunda yargılama yaptığı esnada odasına giren hırsız veya hırsızlar, içerisinde bin lira para ile kredi ve kimlik kartlarının bulunduğu cüzdanı alarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından adliyenin polis merkezine giden hakim G.T., cüzdanının çalınması konusunda şikayetçi oldu ve Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Adliye çalışanları hakim odaları ve duruşma kalemlerin bulunduğu koridorlardaki güvenlik kameralarının yetersizliğinden yakınıyor.

GÜVENLİK KAMERALARI YETERSİZ



5 ana bloktan oluşan ve dünyanın en büyük adliyesi olma özelliğini taşıyan binada vatandaşların, hemen her gün birkaç hırsızlık vakası ile polis noktasına başvurduğu öğrenildi.Binada 250 özel güvenlik personelinin görevli olduğu öğrenildi.

Arzu KAYA İSTANBUL / DHA



