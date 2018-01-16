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Dünyanın en büyük beşinci elması Afrika Lesotho’da bulundu

Dünyanın en büyük beşinci elması olduğu düşünülen 910 karatlık elmas Afrika’nın güneyinde yer alan Lesotho’da bulundu. En berrak renge sahip bu işlenmemiş elmasın değerinin 33 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük beşinci elması Afrika Lesotho’da bulundu
İngiliz Gem Diamonds firması tarafından Güney Afrika tarafından tamamıyla çevrili bir ülke olan Lesotho'nun Letseng maden ocağından çıkarılan 910 karatlık elmasın dünyanın en büyük beşinci elması olduğu düşünülüyor.

Konuyla ilgili pazartesi günü bir açıklama yapan Gem Diamonds’ın başkanı Clifford Elphick, golf topu ile tenis topu arasında bir büyüklüğe sahip olan 910 karatlık "D renkli" elmasın "istisnai bir kalitede” olduğunu söyledi.

Elmasın bulunmasını "çok önemli bir keşif” olarak nitelendiren Elphick, Letseng maden ocağına 2006 yılından bu yana sahip olduklarını ve bu madenden daha önce de 603 karat büyüklüğünde ve yine D renkli bir elmas çıkarttıklarını sözlerine ekledi.

 
DEĞERİ 33 MİLYON EURO


Liberum Capital isimli firmanın maden analistlerinden Ben Davis'in yatırımcılar için hazırladığı araştırma notuna göre 910 karatlık işlenmemiş elmasın değeri 33 milyon euro (40 milyon dolar).

D, E ve F renkli elmaslar, kendileri hiç renk ihtiva etmedikleri için ışığı en iyi şekilde yansıtan elmaslar ve dolayısıyla dünyanın en pahalı elmasları olarak biliniyor. Her ne kadar en renksiz ve en değerli elmas "D renkli" olsa da D ile E veya F renkli elmaslar arasındaki farkı ancak uzmanlar taşları inceleyerek belirleyebiliyorlar.


1905 yılında Güney Afrika'nın Pretoria şehrine yakın Cullinan maden ocağında bulunan 3.106 karatlık elmas, dünyanın en büyük işlenmemiş elması unvanını elinde bulunduruyor. Bölünerek işlenen bu elmas İngiliz Kraliyet Ailesi'nin mücevherleri arasında yer alıyor. 2015 yılında Botsvana'da bulunan 1.109 karatlık elmas ise, geçtiğimiz yıl 53 milyon dolara satılmıştı.


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