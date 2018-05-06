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Dünyanın en büyük cruise şirketleri rotayı Türkiye’ye çevirdi

Türkiye’yi rotalarından bir bir çıkaran ve 2018’de gelmeyeceklerini açıklayan dünyanın en büyük cruise şirketleri rotayı Türkiye’ye çevirdi. Royal Caribbean cruise şirketinin en lüks gemileri arasında yer alan Azamara Journey, 15 Mayıs’ta çoğunluğunu İngiliz ve ABD’lilerin oluşturduğu gemisiyle Kuşadası Limanı’na yanaşacak. Asıl toparlanma ise 2019 ve 2020’de bekleniyor

Dünyanın en büyük cruise şirketleri rotayı Türkiye’ye çevirdi
Yaşanan olaylar, çevre ülkelerdeki savaş durumu ve özellikle Batı ülkelerinde oluşturulan olumsuz Türkiye algısı nedeniyle 2016’da turist sayıları ve gelirleri erimiş, zor bir dönem yaşanmıştı. Türkiye’ye cruise gemileri ile gelen turist sayısı ise 2 milyondan, 306 bine kadar gerilemişti. 2017’de daha çok küçük gemilerin uğradığı Türk limanları, yine dev gemilerin rotasına girdi. Daha önce 2018’de Türkiye’ye gelmeyeceklerini duyuran şirketler de 2018 yılında gemilerini Türk limanlarına yanaştıracak. Bu yıl Türkiye’ye gelmesi beklenen cruise turisti sayısının 400 bini aşması hedeflenirken, sektör temsilcileri asıl toparlanmanın 2019 ve 2020’de yaşanacağını belirtiyor.


YÜZDE 90’I YOKTU


Önce İstanbul’u rotadan çıkaran firmalar, ardından Kuşadası’na da yanaşmama kararı almıştı. Türkiye’deki limanları yerine Mikonos ve Rodos’a yanaşacaklarını duyurmuşlardı. Ekim 2017’de Hürriyet’e konuşan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kruvaziyer Turizmi Komitesi Başkanı Luigi Baltazzi, Tui, Celestyal, Silver Sea, Windstar ve Thomson gibi firmaların Türk limanlarına yanaşmaya devam ettiğini, sektörün yüzde 90’ını oluşturan Royal Caribbean, MSC, Celebrty, Karnaval, Costa, Princess ve Norwaigen gibi cruise firmalarının ise artık Türkiye’ye gelmediğini açıklamıştı.


ABD’Lİ VE İNGİLİZ


Ancak dünyanın en büyük cruise şirketleri arasında yer alan Royal Caribbean International’a ait olan Azamara Journey isimli ultra lüks geminin 15 Mayıs’ta 850 yolcusuyla Kuşadası Limanı’na yanaşacağı öğrenildi. Yolculara Efes’te klasik müzik konseri verileceğine de dikkat çekildi. Dünyadaki en butik ve ultra lüks gemiler arasında yer alan Azamara Journey’in 191 metre uzunluğunda olan geminin kişi başı fiyatlarının 5 bin ile 10 bin dolar arasında değiştiğine dikkat çeken Royal Caribbean Cruise Türkiye İletişim ve Pazarlama Direktörü Cihangir Canıyılmaz, gemide 2 yolcuya bir personelin hizmet verdiğini söyledi. Canıyılmaz, “Bu yıl Royal Caribbean’ın Türkiye ye ilk seferi olacak. Gemideki yolcuların çoğunluğunu İngiliz ve ABD’li turistler oluşturuyor. Gemi 9 gece 10 günlük bir seyahat programı vardı. Kuşadası ara duraklardan biri oldu. Şirketimizin 2019’da daha çok gemisi Türkiye’ye gelecek. Ancak 2020 yılı cruise sektörü için çok daha iyi olacak.


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