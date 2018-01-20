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Dünyanın en büyük teleskobunu yapacak

Küresel ekonominin en büyüğü olmak için ABD ile yarışan Çin, aynı rekabeti uzay araştırmalarına taşıyacak gibi gözüküyor. Gözünü uzaya diken Çin, uzayda başka yaşam olup olmadığını araştırmak, kara maddenin gizemini çözmek ve yerçekimi dalgalarını gözlemlemek için dünyanın en büyük radyo teleskobunu inşa edecek

Dünyanın en büyük teleskobunu yapacak
Halihazırda dünyanın en büyük teleskobu olan 500 metrelik anten çapına sahip Aperture Radyo Teleskobu (FAST) Çin’de bulunuyor. Çin’de bulunan Aperture Radyo Teleskobu ve Porto Rico’da bulunan Arecibo Gözlemevi en büyük teleskoplar olsalar da sabit bir yapıya sahipler.

Yönlendirilebilir yapıya sahip teleskoplar arasında en büyük olanı ise ABD’nin Batı Virginia eyaletinde bulunan Green Bank teleskobudur. Çin’in inşa etmeyi planladığı yeni teleskop yönlendirilebilir yapıya sahip olacak ve inşası tamamlandığında bu alanda dünyanın en büyüğü olacak.

Xinjiang Gözlemevi tarafından sunulan yeni teleskop planı Çin hükümeti tarafından onaylandı. inşaat için ülkenin kuzeybatısında bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni seçildi. Xingjiang Qitai 110m Uzay Teleskobu (QTT) adını alacak olan teleskop 2023 yılında faaliyete geçecek.

Teleskop 6000 ton ağırlığında olacak. İnşası planlanan QTT, alanında dünyanın en büyüğü olan Green Bank Teleskobu’nun anteninden %10 daha büyük olacak.



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