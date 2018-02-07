Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy fırlatıldı: Tesla otomobil Mars yolunda



DAVID BOWIE ÇALACAK



TARİHİ GÜN

"ARABA DÜNYADAN 400 MİLYON KM UZAĞA GİDECEK"

İdil Janet Demiray

şirketinin ürettiğiisimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşıyacak. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturacak.Musk, spor arabanın Mars'ın yörüngesine yerleştirileceğini, aracın müzik setinde ise David Bowie'nin Space Oddity şarkısının çalacağını söyledi.Elon Musk gazetecilere açıklamasında "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" dediUzmanlar, ilk defa bir hükümet yerine özel bir şirket tarafından yıllarca uzaya yük taşıyan Falcon 9 roketinin turbo şarjlı versiyonunun piyasaya sürülmesi ile uzay uçuşunda önemli bir kilometre taşı konulduğuna dikkat çekiyorlar.ABD'nin 45 yıl önce gerçekleştirdiği aya giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roket uzaya gönderildi.Elon Musk gazetecilere açıklamasında "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" demişti.Musk araca takılmış kameralardan "inanılmaz görüntüler" elde edeceklerini de vaadetmişti.