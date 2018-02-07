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Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy fırlatıldı: Tesla otomobil Mars yolunda

ABD merkezli uydu taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Mars roketi Falcon Heavy fırlatıldı. Musk'ın Tesla spor arabasının da Mars yörüngesine gönderildiği fırlatma işleminin ilk aşaması sorunsuz gerçekleşti ve roketten ayrılan kapsül yeniden kullanılmak üzere dünyaya döndü. Roket ise Mars'a doğru yol almaya devam ediyor

07 Şubat 2018, Çarşamba 08:52
Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy fırlatıldı: Tesla otomobil Mars yolunda
SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşıyacak. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturacak.


DAVID BOWIE ÇALACAK


Musk, spor arabanın Mars'ın yörüngesine yerleştirileceğini, aracın müzik setinde ise David Bowie'nin Space Oddity şarkısının çalacağını söyledi.



Elon Musk gazetecilere açıklamasında "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" dedi


TARİHİ GÜN


Uzmanlar, ilk defa bir hükümet yerine özel bir şirket tarafından yıllarca uzaya yük taşıyan Falcon 9 roketinin turbo şarjlı versiyonunun piyasaya sürülmesi ile uzay uçuşunda önemli bir kilometre taşı konulduğuna dikkat çekiyorlar.


Elon Musk, Instagram'daki paylaşımında, uzaya gönderilen otomobilin devre panelindeki 'Made on Earth by humans' (İnsanlar tarafında Dünya'da üretilmiştir) yazısını gösterdi

ABD'nin 45 yıl önce gerçekleştirdiği aya giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roket uzaya gönderildi.



 

"ARABA DÜNYADAN 400 MİLYON KM UZAĞA GİDECEK"


Elon Musk gazetecilere açıklamasında "Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz" demişti.
Musk araca takılmış kameralardan "inanılmaz görüntüler" elde edeceklerini de vaadetmişti.



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