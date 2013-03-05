Dünyanın en iyi işi için 6 kişi aranıyor

Söz konusu 6 kişi farklı branşlarda görev yapacak ancak bu görevler ‘sıradan işler değil’. Biri festivallere katılarak düşüncelerini sosyal medyada paylaşacak, bir diğeri en iyi restoranlara gidip yemekleri değerlendirecek.

6 AY BOYUNCA 100 BİN AVUSTRALYA DOLARI

Üçüncü şanslı ise turistler için yeni yerler keşfedecek.Diğer işler arasında ise park koruculuğu, fotoğrafçılık ve vahşi yaşam bakıcılığı var. Kazananlar 6 ay boyunca 100 bin Avustralya Doları kazanacak. Başvuru süresi 9 Nisan'da bitiyor.

Kazanan adaylar ise Haziran ayının ortasında açıklanacak. 2009 yılında Avustralya'da Hamilton Adası’nın bakıcılığı için 34 bin kişi başvurmuş, dünyanın en iyi işi olarak nitelenen görevi İngiliz Ben Southall kazanmıştı.

Bu sefer en iyi işler için aranan kişi sayısı 6 ancak ilk iki saatte başvuranların sayısı 8 bini aşmış durumda.

ntvmsnbc