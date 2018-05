Ege’nin eşsiz doğası ve sağlıklı bir yaşam deneyimi sunan aktiviteleriyle Six Senses Kaplankaya ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. 66 yamaç villası dahil toplam 141 odası ve rezidanslarıyla dünya standartlarında bir konaklama deneyimi sunan resort, ayrıca 10 bin metrekare üzerine kurulu kapsamlı wellness alanıyla Avrupa’nın en büyük wellness komplekslerinden birine de sahip. Six Senses Kaplankaya’da yogadan pilatese, basketboldan, voleybol, tenis ve spinning’e kadar birçok spor aktivitesini yapmak mümkün. Ayrıca markanın temel felsefelerinden biri olan fiziksel ve psikolojik dengeyi bulmaya yönelik bütünsel spa uygulamaları ve anti-aging, sağlıklı uyku ve kilo verme programlarını içeren terapi teknikleriyle misafirlere sıra dışı spa deneyimleri de sunuluyor.

Six Senses Kaplankaya konuklarına; resim atölyesi, yemek kursları ve lokal kültürden ilham alınarak oluşturulan heyecan verici eğlenceli aile etkinlikleri ile farklı ve ayrıcalıklı bir tatil yaşatmayı hedefliyor.

Travel & Leisure tarafından dünyanın en iyi otel markası seçilen Six Senses, Kaplankaya’da gerçekleştirdiği dönüşümle dünyanın özel tatil destinasyonlarında edindiği deneyimi Türkiye’ye taşıyor.

Lezzet Noktaları

Six Senses Kaplankaya’nın bünyesinde Sage & Sea, Wild Thyme ve Mezze by the Sea olmak üzere Akdeniz ve Ege mutfaklarının leziz ve yerel lezzetlerini sunan üç farklı yeme-içme mekanı bulunuyor. ‘Eat with Six Senses’ yemek yaklaşımı ile Six Senses Kaplankaya organik bahçesinden lokal balık pazarından ve çevre köylerden gelen yerel yiyeceklerden doğal reçetelerle oluşturulan özel menüler sunuyor. Kaplankaya’nın Civit koyunda bulunan Anhinga Restoran’da ise konuklara dinlenmeleri, güneşin ve İtalyan mutfağının tadını çıkarmaları için özel olarak tasarlanmış keyifli bir alan sağlanıyor. Anhinga’da Brew Cafe’nin özel kahvelerine, taze pişmiş hamur işleri ve ev yapımı İtalyan dondurmasına huzurlu bir deniz manzarası eşlik ediyor.

Alchemy Bar

Yaşam kalitesini yükseltici farklı iksir ve kürler yaratmak amacıyla malzemelerin ustaca karıştırılmasının ilk temelini oluşturan simya; sağlık katında yer alan Alchemy Bar'ın ilham kaynağı. Burada misafirler diledikleri doğal baharat ve otlarla kendilerine özel bakım kürlerini oluşturabiliyor ve çeşitli Spa deneyimleri için bu kürleri kullanabiliyorlar.

Earth Lab

Six Senses’ın sürdürülebilirlik ve doğaya saygı yaklaşımını içinde barındıran Earth Lab programı Six Senses Kaplankaya’da da ekosistemi desteklemek üzere kurgulanmış. Six Senses Kaplankaya konuklarına hem doğa hem de kendileriyle bağlantı kurdukları özgün bir deneyim sunuyor.

Ulaşım

Misafirler Milas-Bodrum Uluslararası Havalimanı'ndan kara yoluyla 50, deniz yoluyla 30, helikopterle 10 dakikalık bir hava yolculuğu yaparak otele ulaşım sağlayabilirler. Alternatif olarak İzmir Uluslararası Havalimanı’nı tercih edenler için ise Six Senses Kaplankaya, Adnan Menderes Havalimanı’na araçla yaklaşık 105 dakikalık mesafede bulunuyor.