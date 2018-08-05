Dünyanın en küçük telefonunu ürettiler

Zanco firması dünyanın en küçük telefonunu geliştirdi. Tuş takımına sahip cihaz, küçük boyutu ile görenleri resmen hayrete düşürüyor. Tiny T1 adındaki telefon 2 inç boyuta sahip. Avuç içinde dahi kaybolacak boyutlarda üretilen telefon, bir yere bıraktığınızda kaybetmeniz muhtemel. Bu yüzden Tiny T1 adındaki telefonu kullanırken çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Bir AA pil boyutunda Tiny T1’in boyu 46,7mm, genişliği 21mm, kalınlığı ise 12mm ve ağırlığı ise 13 gram kadar. Sadece telefon görüşmelerini gerçekleştirecek bir yeteneğe sahip cihazın çok fazla büyük bir numara bulunmuyor.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK TELEFONU TİNY T1 DAYANIKLILIK TESTİNDEN SAĞLAM ÇIKAMIYOR!

Yaptığı dayanıklılık testleri ile gündeme gelen JerryRigEverything isimli YouTube kanalı cihazın dayanıklılık testini gerçekleştirdi. Yaptığı testte Tiny T1’in ekranı ilk müdahalede çizilmeye başlıyor. Zira ekran boyutu nedeni ile ekranı çizilmelere karşı koruyacak bir teknolojide henüz bulunmuyor. Teste devam eden JerryRigEverything, cihazın kasasına bıçakla müdahale ediyor. Plastik kasaya sahip Tiny T1 hemen çizilmeye başlıyor ve kasa dayanıklılığı kısmında da sınıfta kalıyor. Akabinde tuş takımı da aynı şekilde soyuluyor lakin tuşlar sağlam kalıyor.

Son olarak sıcaklık testine maruz bırakılan telefonun ekranında iz kalmıyor. Çünkü ekran ilk denemede resmen eriyor. İşte JerryRigEverything isimli YouTube kanalının Tiny T1 için yaptığı dayanıklılık testinin görüntüleri:





Yeni Şafak