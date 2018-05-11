Dünyanın en pahalı SUV’si

Adem Özdoğan

, markanın amiral gemisibenzeri 6.75 litrelik twinturbo V12 benzinli motor kullanacak.güç çıkışına sahip devasa motor Cullinan’ı maksimumhıza çıkarıyor. Açıklanan diğer teknik detaylar ise 341 g/km CO2 emisyon ve 18.8 mpg’lik bir yakıt tüketim değerleri. İngiliz üretici bunların haricinde pek fazla detay vermedi.CEO’suyaptığı açıklamada, lüks sedan modeli Phantom’un amiral gemisi olarak kalacağını söyledi. Anlaşılan Rolls-Royce, amiral gemisine ek biralternatifi sunmak için Cullinan’ı Phantom’un hemen onun altına konumlandırmayı tercih etti.İngiliz üreticinin mevcut yıllık satış rakamları 4.000 civarında seyrediyor. Marka yenilenen Cullinan ile satışlarını arttırmayı planlıyor. Ancak Culinan’ın başlangıç fiyatı dudak uçuklatan cinsten. Araç, İngiltere’de’den başlayan fiyatlarla alıcı bulacak. Tabii bu fiyata opsiyonel paketler eklendiğinde on binlerce Sterlin daha artacaktır.Aracın Avrupa ve ülkemiz kullanıcılarına ne kadara mâl olacağı henüz bilinmiyor. Ancak,için ön siparişler başladı ve teslimatlar bu yıl sonu veyayılı başlarında yapılacak.