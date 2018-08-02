Dünyanın en pahalı yatları Bodrum’da

Meeks’in Topshop zincirinin sahibi olan Philip Green’e ait Malta bayraklı Lionheart adlı mega yatıyla dünyanın en yakışıklı mahkumu olarak ün yapan Jeremy Meeks ve sevgilisi Chloe Green Bodrum’a geldi. Ultra lüks yatı gören yerli ve yabancı turistler yata bakmaktan kendilerini alıkoyamadı.

HELİKOPTER PİSTİ DE VAR

4.8 milyar dolar olan Philip Green’e ait Lionheart adlı mega yatta neredeyse yok yok. 90 metrelik, 5 katlı yatta 12 kamarası bulunuyor. Yatta, katlar arasında rahat dolaşabilmek için üç farklı noktada asansör, jakuziler ve yüzme havuzunun yanı sıra bir de helikopter pisti var.

200 LİTRE YAKIT ALDI

Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov’a ait olan Cayman Adaları bayraklı "Idynasty" isimli 101 metre uzunluğundaki yatta Bodrum’a demir attı. 200 milyon dolar değerindeki yatın 1 haftadır ilçede olduğu ve 7 tankerle 200 litre yakıt aldığı öğrenildi. İçerisinde yüzme havuzu, hamam, eğlence merkezi ve restoran bulunan yat turistlerin de ilgi odağı oldu. Uzay mekiği görünümlü yat Uzay mekiği görünümlü "Adastra" isimli yat da yaklaşık 2 haftadır Bodrum açıklarında demir attı.

UFO'YA BENZETTİLER

Endonezyalı milyarder iş adamı Antony Marden’e ait olan 15 milyon Euro değerindeki yatın sıra dışı tasarımı dikkatlerden kaçmıyor. "Adastra" isimli süper lüks yat uzay mekiği görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise yatı UFO benzetiyor. Öte yandan Bodrum’a süper lüks yatlarla gelen iş damaları ilçede milyon dolarlar harcıyor. Bodrum’un turistlik bölgelerini gezen iş adamları denizin, güneşin ve mavi koyların keyfini doyasıya çıkarıyor.

Eren Ayhan MUĞLA (İHA)