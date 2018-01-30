Dünyanın en yaşlı adamı Francisco Nunez Olivera 113 yaşında öldü (Dünyanın en yaşlı adamı kimdir?)

Dünyanın en yaşlı insanı unvanlı Francisco Nunez Olivera 113. doğum gününü kutladıktan 1 ay sonra İspanya'daki evinde hayatını kaybetti

30 Ocak 2018, Salı 15:41
Dünyanın en yaşlı adamı Francisco Nunez Olivera 113 yaşında öldü (Dünyanın en yaşlı adamı kimdir?)
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Francisco Nunez Olivera'nın pazartesi günü saat 22:30'da hayatını kaybettiği açıklandı.

Olivera, İspanya'nın güneybatı kesimindeki Bienvenida adlı köyde yaşıyordu.



Bienvenida'nın başkanı konuyla ilgili olarak "tüm dünya ve küçük köyümüz için büyük bir üzüntü" açıklamasında bulundu.


FRANCISCO NUNEZ OLIVERA KİMDİR?


13 Ocak 1904 yılında doğan Francisco Nunez Olivera, ülkesinde 'Marchena' olarak biliniyor. Bu lakap kendisine küçükken ünlü İspanyol şarkıcı Pepe Marchena'dan esinlenilerek verilmiş. Dört çocuğu bulunan Olivera'nın 9 torunu ve 15 torununun torunu var.

Olivera, holokost gazisi olan 113 yaşındaki Yisrael Kristal'in 2017'nin ağustos ayında ölümünün ardından bu unvanı almıştı.


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