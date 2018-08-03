Dünyanın ilk 5G destekli telefonu geliyor

Kablosuz ağ teknolojileri gün geçtikçe bir tık daha gelişiyor. Şu anda dünya genelinde 4G teknolojisinin yaygın olarak kullanıldığını söylemek, pek de yanlış olmayacaktır. Fakat görünen o ki 4G de yavaş yavaş miadını dolduruyor. Keza pek çok üretici artık 5G’ye geçmenin planlarını yapıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki operatörler 5G için gerekli alt yapılarını oluştururken, üreticiler de 5G destekli akıllı telefonları üretmenin derdine düşmüş durumda.

Peki dünyanın ilk 5G destekli akıllı telefonu kimden gelecek? Bilindiği üzere Samsung, LG, Huawei ve Xiaomi gibi firmaların 5G üzerinde bazı çalışmaları mevcut. Fakat bu konudaki en iddialı açıklama Lenovo’dan geldi. Çinli üreticinin patronu Chang Cheng, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, dünyanın ilk 5G’li telefonunu kendilerinin üreteceğini belirtti.

QUALCOMM VE SNAPDRAGON 855 İÇİN ANLAŞTILAR

Sızdırılan bilgilere göre, Lenovo 5G destekli amiral gemisi modeli için Qualcomm ile temas kurmuş vaziyette. Hatta Qualcomm’un üzerinde çalıştığı 5G destekli ilk yonga seti olan Snapdragon 855 için de iki şirket el sıkışmış. Yani Snapdragon 855 için ilk revizenin Lenovo’dan geldiğini söyleyebiliriz.

Çinli üreticinin dünyanın 5G destekli ilk akıllı telefonunu 2018 sonlarında ya da en geç 2019’un başlarında satışa sunmayı planladığını da belirtelim. Buradaki tek soru ise, Qualcomm’un yeni nesil yonga setini bahsi geçen tarihe yetiştirip, yetiştiremeyeceğiz.

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