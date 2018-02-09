Dünyanın ilk holografik akıllı telefonunun fiyatı belli oldu

Nazlı Erdol

Profesyonel kamera şirketi RED, 2018’in ilk aylarında çıkaracağını açıkladığı ilkuyla ilgili detayları paylaştı.’in kurucusu, yeni telefonla ilgili “Gururla söyleyebilirim ki şu anki Hydrogen One çalışan bir telefon. Eklenmesi gereken birkaç özellik daha olsa da Hydrogen One şu anda bir cep telefonundan beklediğimiz bütün özelliklere sahip" açıklamasını yaptı.dunyahalleri.com'dan Bade İnanç'ın konu hakkındaki haberinde yer alan ifadelerin bir kısmı şöyle:"Telefonun tasarımının diğer akıllı telefonların çoğundan daha yoğun olduğu ilk bakışta anlaşılıyor. Telefonun üstü metal ve Kevlar karışımıyla kaplı. İki lensli kamerası, köşelerinde dört tane vidası, ortasında da yakut benzeri bir logosu var.RED, telefonun klasik modelinde alüminyum kullanılacağını (1195 Dolar), 1595 dolarlık modelin ise titanyumdan yapılacağını söyledi.Yan kısımlardaki tarak gibi görünen yapı telefonun parmaklarınıza tutunmasını kolaylaştırıyor. Telefonun bir tarafında parmak izi tarayıcı olarak ve video kaydı yapmak için kullanılan bir güç butonu var. Diğer tarafta ses tuşları yer alırken telefonun alt kısmında USB ve kulaklık girişlerini görüyoruz. Ayrıca telefonun ikili SIM kart yuvası olacağı belirtildi.Telefonun ön kısmı, 5,7 inçlik ekrana yerleştirilen hoparlör ızgaralarıyla oldukça standart görünüyor. Ancak bu telefondanveyaayarında bir incelik beklememek gerek. 2D moddayken (normal cep telefonu modu) çözünürlüğün 2560×1440 olacağı söyleniyor. Yani 5,8 inçlik ekrana sahip iPhone X’in 2463×1125 çözünürlüğünden biraz daha fazla olacak.Telefonun en önemli özelliğine gelecek olursak, Jannard holografik mod hakkında 'Ekran biraz kararıyor ve özel bir gözlüğe ihtiyaç duymaksızın görebileceğiniz bir görüntü fırlıyor' dedi. Jannard bu özelliği ‘4V çözünürlük’ olarak adlandırıyor. Telefonun holografik teknolojisi isteğe bağlı olarak kullanılacak. Eğer isterseniz normal bir telefon gibi de kullanabilirsiniz. Ancak telefonun pek de makul olmayan fiyatını göz önünde bulundurunca kullanıcıların holografik teknolojiden olabildiğince fazla yararlanmak istemesi tuhaf gelmiyor.epeyce büyük bir telefon ve nispeten kalın bir dikdörtgeni andırıyor.Telefonun ağırlığına dair bir fikir vermek isteyen Jannard, Hydrogen One’ın 5.7 inç ekranlı cep telefonlarının çoğundan sadece 55 gram daha ağır olduğunu belirtti. Yakın zamanda yapılacak bir paylaşımla telefonun holografik özelliğini kullanarak 4V içerik çekme ve üretme konularına değinileceği söyleniyor. Telefon operatörü desteğiyle ilgili hala bir açıklama yapılmadı fakat operatörlerin cihazı onaylaması biraz zaman alabilir.Bugün kullandığımız telefonlarla karşılaştırıldığında Hydrogen One’ın pahalı ve kaba bir telefon olduğunu kolayca söyleyebiliriz ancak holografik görüntü için ayrı bir gözlük gerektirmeyen bu cihaz, sıradan akıllı telefonlardan daha ilginç bir tecrübe sunabilir."