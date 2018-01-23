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Dünyanın ilk Instagram korku dizisi Eşik geliyor (Eşik fragman)

​Dünyanın ilk Instagram korku dizisi olacak 'Eşik' adlı yapımın çalışmaları bitti. Başrollerini Erkan Çelik ve Gizem Nur Doğa’nın paylaştığı dizi, Instagram üzerinden 59 saniyelik bölümler halinde, toplam 10 bölüm olarak yayınlanacak

23 Ocak 2018, Salı 12:33
Dünyanın ilk Instagram korku dizisi Eşik geliyor (Eşik fragman)
Dünyanın ilk Instagram korku dizisi olacağı belirtilen "Eşik"in çalışmaları tamamlandı. Dizi, Instagram üzerinden 59 saniyelik bölümler şeklinde izleyicilerle buluşacak. 

Gerilim ve korku türündeki 10 bölümlük dizinin senaryosunu Erdoğan Eyrik kaleme aldı. Yönetmenliğini ise Eyrik ve Seyithan Kartal üstlendi.
 

KİMLER OYNUYOR?


Avantgarde Yapım ve Ahtapot Film Prodüksiyon iş birliğiyle çekilen dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Gökhan Kalafat, Serdar Sezgin Güvenç, Burak Gürses, Ercan Geçkin, Şule Yılmaz, Neslihan Yalçın, Eren Arifer, Erol Göç, Kenan Yalçın ve Gizem Erkoç yer alıyor.


 

HAFTADA 2 BÖLÜM


Haftada 2 bölüm olarak yayınlanacak dizi, Instagram’dan sonra Youtube ve Twitter üzerinden de gösterime sunulacak.
 

INSTAGRAM DİZİSİ EŞİK'İN FRAGMANI:



 

'EŞİK'İN KONUSU


Yapımın konusu özetle ise şöyle: "Orta yaşlarının başında olan Fikret, bir yıl önce eşini kaybetmiştir. Eşini kaybetmesiyle ruhsal çöküntü içine giren Fikret, kendini toplumdan tamamen soyutlamış ve şehir dışında bir evde yaşamaya başlamıştır. Bu süreçte ona eşlik eden tek kişi bahçıvanlığını yapan Kasım’dır. Fikret’in iki iddiası vardır. Birinci iddiası, eşinin ölümüne sebep olan üç kişiden ikisini kendisinin öldürdüğüdür. İkinci iddiası ise öldürdüğü iki insanın ruhlarının onu rahatsız ettiğidir. Özellikle geceleri duyduğu sesler ve gördüğü karartıların gittikçe yaklaştığını hisseder ve bunun kendisi için tehdit oluşturduğunu düşünür. Kendini korumak isteyen Fikret bunlarla mücadele etmeye başlar." 

İHA

 


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