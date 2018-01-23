Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, Türkiye'ye geliyor

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: NE YAPMAK, NEREYE VARMAK İSTEMEKTEDİR?

Robot Sophia aile kurmak istiyor

Nazlı Erdol

Genel Kurul Komite Üyesi ve dünyanın ilk robot vatandaşı, 19 Nisan tarihindekompleksinde gerçekleştirilecek olan2018'e katılacak.iletarafından geliştirilen ve son olarak eklenen ünitelerle tam bir bedene kavuşan Sophia, konferansta merak edilen sorulara yanıt verecek., yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen partisinin grup toplantısında, "bir Hollyood yıldızına benzetilen, robota dünyada ilk kez vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hakimiyet kurmuştur?" ifadelerini kullanarak Suudi Arabistan'a tepki göstermişti.