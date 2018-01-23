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Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, Türkiye'ye geliyor

Dünyanın vatandaşlık alan ilk robotu Sophia, 19 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek olan Marketing Meetup’a konuk olacak ve merak edilen soruları yanıtlayacak

Dünyanın ilk vatandaş robotu Sophia, Türkiye'ye geliyor
Birleşmiş Milletler Genel Kurul Komite Üyesi ve dünyanın ilk robot vatandaşı Sophia, 19 Nisan tarihinde Uniq İstanbul kompleksinde gerçekleştirilecek olan 5. Marketing Meetup 2018'e katılacak.

Hanson Robotics ile Las Vegas Üniversitesi tarafından geliştirilen ve son olarak eklenen ünitelerle tam bir bedene kavuşan Sophia, konferansta merak edilen sorulara yanıt verecek.
 

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: NE YAPMAK, NEREYE VARMAK İSTEMEKTEDİR?


Robot Sophia aile kurmak istiyorRobot Sophia aile kurmak istiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen partisinin grup toplantısında, "Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızına benzetilen, robota dünyada ilk kez vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hakimiyet kurmuştur?" ifadelerini kullanarak Suudi Arabistan'a tepki göstermişti.


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