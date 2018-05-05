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'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı

Aydın’da, sürücüsünün "Dur" ihtarına uymadığı otomobilde sağlık koşullarına uygun olmayan yaklaşık 200 kilogram dana eti ele geçirildi

05 Mayıs 2018, Cumartesi 17:04
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 200 kilo dana eti çıktı
Aydın'da jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü yoluna devam etti. Jandarma tarafından takibe alınan otomobil, ilçe girişinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada yaklaşık 200 kilogram dana eti ele geçirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince sağlık koşullarına uygun olmadığı tespit edilen etler için imha edilmesi yönünde karar alındı.


TURİSTİK TESİSLERE SATACAKMIŞ


Ehliyeti olmadığı da belirlenen otomobil sürücüsü G.S.’ye 4 bin 379 lira para cezası kesildi ve otomobili de trafikten men edildi.

G.S.’nin kaçak olarak kesilen hayvanların etlerini düşük fiyatlarla turistik tesislere satmayı planladığı öğrenildi.
 


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