Durmuş Ok: Çeyizlik ve sünnet yorganı yapıyorum

Dükkanın sahibi Durmuş Ok (40) ile konuşmaya başlıyoruz. 10 yaşındayken babasının yanında başladığı bu işi, yıllardır da kendisi yürütmeye çalışıyormuş. Mesleğin geleceği belirsiz olsa da, Durmuş usta işinden memnun olduğunu söylüyor. Durmuş Ok; “Biz yorganlarımızın içinde pamuk ve slikon kullanıyoruz, zaten en sağlıklı olan da budur. Adam başı bir buçuk günde bir tane yapabiliyoruz. Halkımız artık çok bilinçli, makineden çıkan uyduruk yorganlara pek rağbet etmiyor. Çeyizlik, düğün ve sünnetler için güzel desenli yorganlar yapıyoruz. Yeni nesil ilgi göstermediği için, bizden sonra bu işlerin sonu gelecek” dedi.