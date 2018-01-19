Dursun Özbek 'Cim Bom Bom' diye bağırtamadı

Galatasaray
'da Başkan Dursun Özbek, yarın yapılacak olan seçim öncesi lansman düzenledi.
Yönetim kurulundaki isimleri tanıtmak ve olası yeni döneminde uygulamak istediği projelerden bahsetmek için konuşma yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
, konuklarından bir ricada bulundu.
SALONDAKİLERDEN RİCADA BULUNDU
Sözlerine son vermeden önce bir ricada bulunan Başkan "Değerli Galatasaraylılar, 3'e kadar sayacağım. Cim Bom Bom çekeceğiz. Bina yıkılırsa yıkılsın. Öyle bir ses çıksın ki Beşiktaş'a Kadıköy'e mesaj gönderelim.
" dedi.
Salondaki konuklarla aynı anda bağıran Dursun Özbek sadece kendi sesinin çıktığını fark edince, tezahiratı tekrarlattı. Bu olay sosyal medyada büyük yankı buldu.
İşte o görüntüler:
Erdinç Şahin