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Dursun Özbek 'Cim Bom Bom' diye bağırtamadı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçim öncesi düzenlediği lansmanda konuklarını 'Cim Bom Bom' diye bağırtmaya çalıştı ama pek de başarılı olamadı

Dursun Özbek 'Cim Bom Bom' diye bağırtamadı
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, yarın yapılacak olan seçim öncesi lansman düzenledi.

Yönetim kurulundaki isimleri tanıtmak ve olası yeni döneminde uygulamak istediği projelerden bahsetmek için konuşma yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuklarından bir ricada bulundu.


SALONDAKİLERDEN RİCADA BULUNDU


Sözlerine son vermeden önce bir ricada bulunan Başkan "Değerli Galatasaraylılar, 3'e kadar sayacağım. Cim Bom Bom çekeceğiz. Bina yıkılırsa yıkılsın. Öyle bir ses çıksın ki Beşiktaş'a Kadıköy'e mesaj gönderelim." dedi.

Salondaki konuklarla aynı anda bağıran Dursun Özbek sadece kendi sesinin çıktığını fark edince, tezahiratı tekrarlattı. Bu olay sosyal medyada büyük yankı buldu. 

İşte o görüntüler:





 


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