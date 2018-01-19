Dursun Özbek 'Cim Bom Bom' diye bağırtamadı



SALONDAKİLERDEN RİCADA BULUNDU

Erdinç Şahin

'da Başkan Dursun Özbek, yarın yapılacak olan seçim öncesi lansman düzenledi.Yönetim kurulundaki isimleri tanıtmak ve olası yeni döneminde uygulamak istediği projelerden bahsetmek için konuşma yapan, konuklarından bir ricada bulundu.Sözlerine son vermeden önce bir ricada bulunan Başkan" dedi.Salondaki konuklarla aynı anda bağıran Dursun Özbek sadece kendi sesinin çıktığını fark edince, tezahiratı tekrarlattı. Bu olay sosyal medyada büyük yankı buldu.