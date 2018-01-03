Dursun Özbek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı sahada idman yapmış

ERDOĞAN’LA İDMAN YAPTIK

BAŞKANLIK HEP KAFAMDAYDI

Erdinç Şahin

gönderildikten sonra çok tartışılan, seçim kararı almış ve yine hedefteki isim olmuştu. Bu karardan kısa bir süre sonrahamlesiyle camianın tekrar güvenini kazanan Başkan Özbek, gündemi değerlendirdi.- Florya’dan çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettiğimizde çok ilgilendi. Kemerburgaz’daki araziyi bize verdi. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Bu manada da bizim önümüzü açtı. Sporun her dalında herkese büyük yardımları olmuştur.- İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1969-1974 dönemi içerisinde amatör futbol takımımız vardı. Amatör futbol takımı hem 1.Amatör kümede oynuyor hem de üniversiteler arası maçlarda oynuyor. Ben de o takımın bir üyesiydim. Geçmişe bağlı olarak anları fotoğraflamak veya resmetmek şimdiki gibi kolay değildi. O gün itibarıyla Teknik Üniversite’den sonra lisansım Mustafa Kemal Paşa Spor’dadır, Bursa’da. 3000 TL karşılığında transfer olmuştum.- Daha sonra İstanbul Teknik Spor Kulübü’nde Yönetim Kurulu Üyesi oldum. Basketin özellikle şampiyon olduğu dönemde Hüseyin Alplerin, Cihatların, Nurilerin döneminde ben de yönetim kurulundaydım. Futbol şubesi bana bağlıydı. Yaklaşık 8 sene orada yöneticilik yaptım. Dolaysıyla futbol sevdası böyle bir şey bir yerden başlıyorsunuz. Aynı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız İ.E.T.T’ydi. Aynı sahalarda idman yapar ve onunla karşılaşırdık.- Özellikle okul yıllarında, 1960’lı yıllarda herkesin bir idolü vardı, hayali vardı. O gün itibarıyla Selahattin ağabey (Beyazıt) Galatasaray Başkanı’ydı. Yatılı okuyorduk. Eviniz orası, yanınızda yatan arkadaşınız kardeşiniz gibi. Gece yatak sohbetlerinde kimisi şarkıcı olmak isterken ben hem Selahattin ağabey gibi biri olmak hem de G.Saray Başkanı olmak istiyordum.