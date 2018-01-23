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Dursun Özbek gece yarısı statta ne yaptı?

Başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek'in Galatasaray-Kayserispor maçı sırasında Türk Telekom Stadı'nda olduğu öğrenildi.

Dursun Özbek gece yarısı statta ne yaptı?
Galatasaray'da Dursun Özbek dönemi bugün resmen sona erecek. Mustafa Cengiz'e başkanlığı kaptıran Dursun Özbek dün gece Türk Telekom Stadı'ndaydı.

Galatasaray-Kayserispor maçının oynandığı sırada stada gelen Dursun Özbek'in genel kurul üyeleri ile bir araya geldiği öğrenildi. Son kez toplantı yapan Dursun Özbek, ayrıca statta bulunan ofisindeki eşyalarını da topladı.

Dursun Özbek Türk Telekom Stadı'ndayken Galatasaray'ın yeni başkanı ise Kayserispor - Galatasaray maçını tribünden takip etti.
 

FATİH ALTAYLI YAZDI


Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı da twitterdan "Seçim kaybetmiş Başkan Özbek ve arkadaşları bu saatte hala kulüp binasında. Maça gitmeyip kulüp binasına kapanan eski yönetim orada ne yapıyor merak ederim" şeklinde bir paylaşım yaptı.
 

KREDİ NE OLACAK?


Bu arada Galatasaray'ın dün yapması gereken 5 milyon dolarlık ödeme için Dursun Özbek bir bankadan kredi talebinde bulunmuştu. Krediye onay çıkmıştı ancak Özbek'in bu krediyi ödeme için kullanıp kullanılmadığı henüz bilinmiyor...


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