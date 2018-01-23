Dursun Özbek gece yarısı statta ne yaptı?

FATİH ALTAYLI YAZDI

KREDİ NE OLACAK?

Erdinç Şahin

'dadönemi bugün resmen sona erecek.'e başkanlığı kaptıran Dursun Özbek dün gece Türk Telekom Stadı'ndaydı.maçının oynandığı sırada stada gelen'in genel kurul üyeleri ile bir araya geldiği öğrenildi. Son kez toplantı yapan Dursun Özbek, ayrıca statta bulunan ofisindeki eşyalarını da topladı.'ın yeni başkanı isemaçını tribünden takip etti.Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı da twitterdan "Seçim kaybetmiş Başkan Özbek ve arkadaşları bu saatte hala kulüp binasında. Maça gitmeyip kulüp binasına kapanan eski yönetim orada ne yapıyor merak ederim" şeklinde bir paylaşım yaptı.Bu arada Galatasaray'ın dün yapması gereken 5 milyon dolarlık ödeme içinbir bankadan kredi talebinde bulunmuştu. Krediye onay çıkmıştı ancak Özbek'in bu krediyi ödeme için kullanıp kullanılmadığı henüz bilinmiyor...