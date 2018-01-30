Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Dursun Özbek'in transferleri inceleme altında!

Galatasaray'da sezon başında 7.5 milyon Euro’ya alındığı açıklanan Ndiaye’nin gerçek maliyetinin 12 milyon Euro olduğunun ortaya çıkması, başkan Mustafa Cengiz’i harekete geçirdi. Yönetim, Dursun Özbek’in sezon başında yaptığı tüm transferleri inceleyecek.

Dursun Özbek'in transferleri inceleme altında!
Stoke City’ye gitmeye hazırlanan Badou Ndiaye konusunda ortaya çıkan gerçekler sonrası Galatasaray yönetiminde olağanüstü hal ilan edildi!

Öyle ki sezon başında Ndiaye için Osmanlıspor’a 7.5 milyon Euro ödeneceği açıklanırken, anlaşmada 25’er maçlık periyotlar halinde toplam 1.5 milyon Euro’luk bonus verileceği de yazıyordu. Ancak kulübün kasasından ekstradan 3 milyon Euro daha çıktığının belgelerle saptanması yani Ndiaye’nin gerçek bonservis maliyetinin 12 milyon Euro (55 milyon TL) olması, Başkan Mustafa Cengiz ve ekibini hem şok etti hem de harekete geçirdi. 
 

BAŞKAN TALİMATI VERDİ


Buna göre sezon başında yapılan tüm oyuncu transferleri derhal inceleme altına girecek. Başkan Mustafa Cengiz’in gerekli talimatları verdiği öğrenilirken, Belhanda (8 milyon Euro), Maicon (7 milyon Euro), Fernando (5 milyon 250 bin Euro), Feghouli (4 milyon 250 bin Euro), Mariano (4 milyon Euro) ve Gomis’in (2.5 milyon Euro) kulüplerine ödenen bonservis bedelleri tek tek mercak altına alınacak.

Tüm transferlerin incelenmesinin ardından ise Galatasaray Yönetimi’nin detaylı bir açıklama yapması bekleniyor. 

Fanatik


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Lene Pires, Jelena Karleusa'ya rakip oldu

Lene Pires, Jelena Karleusa'ya rakip oldu
Can Bartu'dan sert sözler

Can Bartu'dan sert sözler
Adebayor’dan asker selamı

Adebayor’dan asker selamı
Spor Toto Süper Ligi'nde puan durumu (Süper Lig'de 19. hafta)

Spor Toto Süper Ligi'nde puan durumu (Süper Lig'de 19. hafta)
Badou Ndiaye Stoke City ile anlaştı

Badou Ndiaye Stoke City ile anlaştı
Medipol Başakşehir- Karabükspor (Maç özeti)

Medipol Başakşehir- Karabükspor (Maç özeti)
Dursun Özbek kulüp binasında

Dursun Özbek kulüp binasında
Tayfun Korkut Stuttgart'la anlaştı

Tayfun Korkut Stuttgart'la anlaştı
Vagner Love Beşiktaş'a transferini açıkladı

Vagner Love Beşiktaş'a transferini açıkladı
Adis Jahovic Atiker Konyaspor'da!

Adis Jahovic Atiker Konyaspor'da!
Nevin Yanıt kimdir? Fenerbahçe'den Survivor'a!

Nevin Yanıt kimdir? Fenerbahçe'den Survivor'a!