Dursun Özbek'in transferleri inceleme altında!

BAŞKAN TALİMATI VERDİ

Erdinç Şahin

’ye gitmeye hazırlanankonusunda ortaya çıkan gerçekler sonrasıyönetiminde olağanüstü hal ilan edildi!Öyle ki sezon başında7.5 milyon Euro ödeneceği açıklanırken, anlaşmada 25’er maçlık periyotlar halinde toplam 1.5 milyon Euro’luk bonus verileceği de yazıyordu. Ancak kulübün kasasından ekstradan 3 milyon Euro daha çıktığının belgelerle saptanması yanigerçek bonservis maliyetinin 12 milyon Euro (55 milyon TL) olması, Başkanve ekibini hem şok etti hem de harekete geçirdi.Buna göre sezon başında yapılan tüm oyuncu transferleri derhal inceleme altına girecek. Başkan’in gerekli talimatları verdiği öğrenilirken,(8 milyon Euro),(7 milyon Euro),(5 milyon 250 bin Euro),(4 milyon 250 bin Euro),(4 milyon Euro) ve(2.5 milyon Euro) kulüplerine ödenen bonservis bedelleri tek tek mercak altına alınacak.Tüm transferlerin incelenmesinin ardından ise’nin detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.