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Dursun Özbek kulüp binasında

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek kulüp binasına gitti! Özbek'in bugün çıkan Ndiaye transferindeki detaylar ile ilgili yöneticilerle görüşmeye gittiği gelen haberler arasında

Dursun Özbek kulüp binasında
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazete Habertürk'te Erhan Telli imzası ile yer alan Ndiaye transferinin detayları sonrası taraftar eski başkan Dursun Özbek'e sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Ndiaye için KAP'a yapılan açıklama dışında oyuncu için eski kulübüne ve menajerine ödenen 4.5 milyon Euro çok konuşulacak gibi duruyor.


RESMİ AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR


Galatasaray tarafında bu gelişmeler yaşanırken Dursun Özbek ile ilgili tartışmalar da başladı. Tüm bunlar yaşanırken öğle saatlerinde eski başkan Dursun Özbek kulüp binasına gitti. 

Özbek'in basında çıkan bu haber ile ilgili Başkan Cengiz görüştüğü öğrenildi. Galatasaray Kulübü'nün Özbek'i dinledikten sonra resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
 
 


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