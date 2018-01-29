Dursun Özbek kulüp binasında



RESMİ AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Haber Merkezi

'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazete Habertürk'te Erhan Telli imzası ile yer alan Ndiaye transferinin detayları sonrası taraftar eski başkan Dursun Özbek'e sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.Ndiaye için KAP'a yapılan açıklama dışında oyuncu için eski kulübüne ve menajerine ödenen 4.5 milyon Euro çok konuşulacak gibi duruyor.Galatasaray tarafında bu gelişmeler yaşanırken Dursun Özbek ile ilgili tartışmalar da başladı. Tüm bunlar yaşanırken öğle saatlerinde eski başkan Dursun Özbek kulüp binasına gitti.Özbek'in basında çıkan bu haber ile ilgili Başkan Cengiz görüştüğü öğrenildi. Galatasaray Kulübü'nün Özbek'i dinledikten sonra resmi bir açıklama yapması bekleniyor.