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Dursun Özbek'ten Fatih Altaylı'ya çok sert sözler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı hakkında çok sert ifadeler kullandı

10 Ocak 2018, Çarşamba 14:49
Dursun Özbek'ten Fatih Altaylı'ya çok sert sözler
20 Ocak'ta seçime giden Galatasaray'da başkan adayları yönetim listelerini Divan Kurulu'nda açıklarken, Mustafa Cengiz'den sonra kürsüye gelen Başkan Dursun Özbek Fatih Altaylı hakkında çok sert ifadeler kullandı.

İşte o sözler:

Arda Turan, sayın Mehmet Ağar'a ben Galatasaray'a gelmem demiş. Arda böyle bir şey söylemez. Arda birçok şeydir ama terbiyesiz değildir.

Biz medyada zayıf olduğumuz için eleştiriliyoruz. Bunlar her gün yönetimin zayıf tarafı olarak nitelendiriliyor. Bu haber Habertürk tarafından 7 Ocak'ta yapılmış. El insaf! Kendi gazetendeki haberi ben mi manipüle edeceğim? Sen ne biçim bir Galatasaraylısın ya... Galatasaray yönetimini itibarsızlaştırmak senin işin mi? Basında çıkan haberlerin büyük bir kısmı bu şekilde. Hakaret olarak kabul ediyorum ve sayın Fatih Altaylı seni affetmiyorum!
 

MEHMET AĞAR: ARDA BANA ÖYLE BİR  ŞEY DEMEDİ


Bloomberg HT kanalında açıklamalarda bulunan Ağar’ın açıklamaları şu şekilde:

Arda'nın "Fatih Terim varsa ben gelmem" diye bir şey söylemediğini ifade eden Mehmet Ağar, "Arda terbiyesiz değildir" dedi.
 

“GALATASARAY ARDA'YI KUCAKLAMALIDIR”


Arda bizim bir evladımız. Galatasaray’da altyapıdan yetişmiş, hepimizin gözü gibi koruması gereken bir adam. Bir moral bozukluğu olabilir dedim. Bir evlat gibi severim. Bize jestler yapan bir çocuktur. Acaba orda ne yapıyorsun, nasıl oynamıyorsun diye sordum. 4 kilo verdim, gittim adam almıyor beni. Oynamam da lazım. Sana bir tavsiyem var. Gönlüm Galatasaray’da oynamandır. Arda futbolu Galatasaray’da bırakacaktır. Öyle de olacaktır. Burada başka görevler üstlenecektir.

 


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