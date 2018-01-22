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Dursun Özbek'ten flaş karar!

Galatasaray'da başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek, flaş bir karara imza attı. Sarı kırmızılıların eski başkanı, mayıs ayında bir kez daha aday olacağını söyledi.

Dursun Özbek'ten flaş karar!
Galatasaray'da güven tazelemek ve görev süresini uzatmak için erken seçime giden Dursun Özbek, beklemediği bir sonuçla karşılaşmış ve başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı.

Büyük hüsranın ardından Dursun Özbek yıkılmadı. Yakın çevresiyle konuşan eski başkan, "Bu iş burada bitmedi. Mayıs ayındaki seçimde tekrar aday olacağım. Daha güçlü bir yönetimle bu kez kazanacağım" dedi.
 

2 YIL 8 AY SÜRDÜ


Konuyla ilgili olarak Dursun Özbek, hemen seçim sonrasında çalışmalara başladı. Birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü kongresinde Mustafa Cengiz'e geçilerek başkanlık koltuğunu kaybeden Özbek'in dönemi 2 yıl 8 ay sürdü. Özbek, görev süresi içinde futbol takımıyla 1 Süper Lig, ikişer Türkiye Kupası ve TFF Süper kupa şampiyonlukları yaşadı.

Sarı kırmızılılarda önemli projelerin başlangıcını yapan Özbek, Türk Telekom Stadı'nın üst kullanım hakkını kulübe kazandırdı. Ama istikrarı bir türlü sağlayamadı.

Akşam


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