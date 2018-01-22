Dursun Özbek'ten flaş karar!

2 YIL 8 AY SÜRDÜ

Erdinç Şahin

'da güven tazelemek ve görev süresini uzatmak için erken seçime gidenbeklemediği bir sonuçla karşılaşmış ve başkanlığıkaptırmıştı.Büyük hüsranın ardından Dursun Özbek yıkılmadı. Yakın çevresiyle konuşan eski başkan, "Bu iş burada bitmedi. Mayıs ayındaki seçimde tekrar aday olacağım. Daha güçlü bir yönetimle bu kez kazanacağım" dedi.Konuyla ilgili olarak, hemen seçim sonrasında çalışmalara başladı. Birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdi.'nün olağanüstü kongresinde'e geçilerek başkanlık koltuğunu kaybeden Özbek'in dönemi 2 yıl 8 ay sürdü. Özbek, görev süresi içinde futbol takımıylakupa şampiyonlukları yaşadı.Sarı kırmızılılarda önemli projelerin başlangıcını yapan'nın üst kullanım hakkını kulübe kazandırdı. Ama istikrarı bir türlü sağlayamadı.