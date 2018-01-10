Dursun Özbek’ten ‘Paşa gönlün’ tepkisi

DURSUN ÖZBEK'TEN CEVAP

Erdinç Şahin

’ın Ocak ayı divan kurulu toplantısındasöz alarak açıklamalarda bulundu. Özmızrak, "Ünal Aysal başkanı örnek gösteriyorsunuz.tarihinde onlarca başkan var. Örnek olarak Ünal Aysal’ı mı buldunuz. Dün akşam kendisi de ‘Erken seçim mi olur, nereden çıkarıyorsunuz’ dedi . Örnek alacaksanız size o koltuğu devreden Duygun başkanının ne yaptığını, nasıl davrandığını örnek alın. Bu yaptığınız tüzüğe uygun. Kanuna uygun. Hukuka ve etiğe uygun mu o başka. Tüzükteki açıklıkları kullanıyorsunuz. Bir daha ki seçim sizin paşa gönlünüze kalmış” diye konuştu.Ayhan Özmızrak’ın konuşmasının ardından söz alan Başkan Dursun Özbek, Özmızrak’ın konuşmasına cevap verdi. Kürsü dokunulmazlığına saygısının olduğunu belirten Özbek, “Ama ifade ederken dikkat etmesinde fayda var. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, genel kurulun seçtiği başkandır. Galatasaray Başkanı'na ‘Paşa gönlün nasıl istiyorsa’ diye hitabet etmeyi uygun buluyorsanız ben kendisini tebrik ediyorum, konuşma tarzından dolayı. Bu konuya tahammül edemedim. Paşa gönlün ne demek?” diye cevap verdi.