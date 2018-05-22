Duru kurt kimdir? 'Orda Burda' şarkısı izleyenler şaştı kaldı

Sosyal medyanın en çok konuşulan ismi şu sıralar Duru Kurt oldu. İlginç şarkı söyleme tarzıyla ve "Orda Burda" şarkısına çektiği kliple olay olan Duru Kurt'a, kimisi "Dişi Ajdar" yorumu yaparken kimileri de "Silah zoruyla şarkı söylüyor." yorumunda bulunuyor. Bir anda gündeme oturan şarkıcı hakkındaki bilgiler de merak edilmeye başlandı.

DURU KURT KİMDİR?

Müziğe olan ilgisini küçük yaşlarda fark etmiş ve akademik eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştır. Kendi ismini taşıyan müzik yapım firması ve sahip olduğu Müzik Eseri Yapımcı Belgesi ile yapımlarının zorunlu kayıt tescilini alabilmekte ve dijital platformlara koyabilmektedir. Digital altyapılı stüdyosunda aranje, mixing ve mastering yapmaktadır. İlk single çalışması olan “VIP” Ağustos 2017’de yayınlanmıştır. Ardından Kasım 2017’de ikinci single çalışması olan “Paparazzi” yayınlanmıştır ve ardından Mayıs 2018'de üçüncü single'ı "Orda Burda" çıkmıştır. Bu çalışmaların söz-müzik ve aranjesi kendisine aittir.

Bu çalışmalar dinleyicilerin ilgisini çekmiş ve beğeni toplamıştır. Kendi şarkılarına yine kendisinin söz yazmasının ve seslendirmesinin bir bütünlük kazandırdığını düşünmektedir. Yine de, projelerinde her zaman ekip çalışmasına açıktır. Daha çok, yaşanmışlıklar ile bağdaşmayan, hayal gücünden yola çıkmış, arabesk olmayan ve eğlenceli şarkılar yapmak istemektedir. EDM/Pop tarzında single ve remix çalışmalarında ve DJ’lik alanında uzmanlaşmaktadır. Akademik olarak, lisans eğitimini Business Studies alanında Bournemouth University’de ve yüksek lisans eğitimini Organisational Behaviour üzerine London School of Economics and Political Science’da tamamlamıştır. 1990 Bandırma doğumludur. Üniversiteden önce, çocukluk ve lise yılları orada geçmiştir. Aynı zamanda, Türkçe-İngilizce yeminli tercümandır.