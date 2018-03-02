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DUS yerleştirme sonuçları açıklandı (DUS yerleştirme sonuçları 2017 sorgulama sayfası)

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017 DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı

02 Mart 2018, Cuma 12:51
DUS yerleştirme sonuçları açıklandı (DUS yerleştirme sonuçları 2017 sorgulama sayfası)
ÖSYM’nin 2017 DUS yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.

>>> 2017 DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülüyor.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştiriliyor.

 


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