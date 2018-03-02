DUS yerleştirme sonuçları açıklandı (DUS yerleştirme sonuçları 2017 sorgulama sayfası)

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DUS NEDİR?

Senim Tanay

ÖSYM’nin 2017 DUS yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.Adaylar yerleştirme sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülüyor.Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştiriliyor.