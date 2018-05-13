Düşen hava tahmin balonu vatandaşları korkuttu

Denizli'de Meteoroloji Müdürlüğü’ne ait hava tahmin balonu Pamukkale İlçesi kırsal Gökpınar Mahallesinde düştü. Gökten bir cismin düştüğünü görenler ne olduğunu anlayamadı

13 Mayıs 2018, Pazar 23:39
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Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesinde Meteoroloji Müdürlüğü’ne ait bir hava tahmin balonu bilinmeyen bir nedenle düştü.

VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI

Gökten bir cismin düştüğünü görenler polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler düşen cismin meteorolojiye ait hava tahmin balonu olduğunu görünce durumu ilgililere bildirdi.

GÖREVLİLER ALETLERİ ALDI

Olay yerine gelen görevliler, balondaki hava tahmin ölçüm aletlerini aldılar.

Çevre sakinleri gökyüzünden düşen cisim nedeni ile kısa süreli panik yaşarken, cismin hava ölçüm balonu olduğunu öğrendiklerinde ise rahat bir nefes aldılar.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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