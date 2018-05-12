Düşen yıldırım 2 kardeşin canını aldı
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş yaşamını yitirdi
YARALI HALDE SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI
Olayda yıldırım isabet eden Halil Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Dayip Öztürk ise telefonla 112 acil servis ekiplerini arayarak yardım istedi.
(Halil Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti)
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.