Düşen yıldırım 2 kardeşin canını aldı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş yaşamını yitirdi

Düşen yıldırım 2 kardeşin canını aldı
İlçeye bağlı Erecek Mahallesi kırsalında hayvan otlatmaya çıkan Halil (19) ve Dayip Öztürk (17) kardeşlerin bulunduğu alana yıldırım isabet etti.

YARALI HALDE SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADI


Olayda yıldırım isabet eden Halil Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Dayip Öztürk ise telefonla 112 acil servis ekiplerini arayarak yardım istedi.


(Halil Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti)
 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ


Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 


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