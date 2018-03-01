Dusko Tosic hakkında takipsizlik kararı



SORUŞTURMA TAMAMLANDI



'BİRİNİN KARTINI ALMIŞTIM'

Haber Merkezi

hakkında,görmesine rağmensaha kenarından maçı izlemesine ilişkin başlatılan soruşturmasonuçlandı.Tosic hakkında, 5 Şubat 2017’de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartıyla saha kenarında maçı izlemesi üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından soruşturma başlatılmasının ardından 25 Ekim 2017’de ifade veren Tosic’in, samimi beyanlarda bulunduğu, "Lobiye gidecektim, yukarı çıkacakken tünele girmişim. Birinin kartını almıştım." dediği bildirildi.Tosic’in kimin kartını aldığını ise açıklamadığı belirtildi. Savcılık, suç unsurları oluşmadığından Tosic hakkında takipsizlik kararı verdi.5 Şubat 2017'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının 41. dakikasında Robin van Persie'ye kafa atması sonucu kırmızı kart gören Dusko Tosic, daha sonra saha kenarında böyle görüntülenmişti.AA