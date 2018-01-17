Dusko Tosic için dev teklif!

TOSİC GÖNÜLSÜZ

Erdinç Şahin

Ara transferde pek çok kulüpten transfer teklifi alan’in en ciddi talibi İskoç ekibivegibi kulüplerin de listesinde bulunan Tosic’in satışı’nın gelmesinden sonra mümkün.Ancak hem stoper hem de sol bek oynayabilen oyuncusunun ucuza gitmesini istemeyen, 4 milyon pound istiyor. Taraflar arasında süren görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimali yüksek.Ancakfiyat kırma gibi bir düşüncesi yok.de ayrılmak ve yeni bir maceraya atılmak istemiyor. Ancak, 3 milyon pounda çıkardığı teklifini 4’e de yükseltirse bu iş bitebilir.