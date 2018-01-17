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Dusko Tosic için dev teklif!

Vida’nın transferiyle, satışı gündeme gelen Beşiktaş’ın Sırp oyuncu Dusco Tosic için Celtic 3 milyon euroya çıktı. Yönetim ise oyuncu için 4 milyon euro istedi.

Dusko Tosic için dev teklif!
Ara transferde pek çok kulüpten transfer teklifi alan Tosic’in en ciddi talibi İskoç ekibi CelticWest Ham United ve Tottenham gibi kulüplerin de listesinde bulunan Tosic’in satışı Vida’nın gelmesinden sonra mümkün.

Ancak hem stoper hem de sol bek oynayabilen oyuncusunun ucuza gitmesini istemeyen Beşiktaş, 4 milyon pound istiyor. Taraflar arasında süren görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimali yüksek. 
 

TOSİC GÖNÜLSÜZ 


Ancak Beşiktaş’ın fiyat kırma gibi bir düşüncesi yok. Tosic de ayrılmak ve yeni bir maceraya atılmak istemiyor. Ancak Celtic, 3 milyon pounda çıkardığı teklifini 4’e de yükseltirse bu iş bitebilir.

Akşam


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