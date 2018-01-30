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Dusko Tosic'ten Fikret Orman'ı çıldırtan istek

Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde adı Premier Lig takımlarıyla anılan Dusko Tosic'in Fikret Orman'dan zam istediği iddia edildi. Fikret Orman ise talimatı verdi: Satın gitsin!

30 Ocak 2018, Salı 10:36
Dusko Tosic'ten Fikret Orman'ı çıldırtan istek
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken Dusko Tosic ile ilgili sürpriz bir iddia öne sürüldü.

Beşiktaş'ın son dönemde en verimli oyuncularından biri olan Dusko Tosic, devre arası transfer döneminde Premier Lig ekiplerinin radarına girmeyi başarmıştı. Ancak Dusko Tosic için herhangi bir resmi teklif almayan yönetim şok bir istekle karşı karşıya kaldı.
 

DUSKO KARTAL'DA KALACAK MI?


Habertürk'ün haberine göre, Beşiktaş'ta yeni transfer Domagoj Vida'nın gelmesinin ardından ikinci plana düşen ve Antalya kampında sakatlanıp hala iyileşmeyen Dusko Tosic, yönetimden zam istedi. Gençlerbirliği'nden transfer edildiğinden bu yana bir kez zam alan ve üzreti 900 binden 1.2 milyon euro'ya revize edilen Sırp stoperin ikinci zam isteği başkan Fikret Orman'ı çılgına çevirdi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise oyuncunun bu tavıran çok sinirlenerek, "Sana zam yaptık. İkinci kez zam istemen kabul edilebilir değil" diyerek oyuncusuna rest çekti.
 

SATIN!


Dusko Tosic'e çok sinirlnen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yönetimine "Eğer Tosic'e teklif varsa satın gitsin" talimatı verdi
 
Dusko Tosic'in Beşiktaş kariyeri

2012 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Dusko Tosic, 3 sezon boyunca başarılı bir performans ortaya koydu. 2015'te Beşiktaş'a imza atan 32 yaşındaki Sırp oyuncu, son 2 senede gelen Süper Lig şampiyonluklarına önemli katkı sağladı. Siyah beyazlı formayla 79 maça çıkan Dusko Tosic, bu süreçte 4 gol kaydetti.

 


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