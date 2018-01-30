Dusko Tosic'ten Fikret Orman'ı çıldırtan istek

DUSKO KARTAL'DA KALACAK MI?

SATIN!

Erdinç Şahin

'ta transfer çalışmaları devam ederkenile ilgili sürpriz bir iddia öne sürüldü.son dönemde en verimli oyuncularından biri olandevre arası transfer dönemindeekiplerinin radarına girmeyi başarmıştı. Ancakiçin herhangi bir resmi teklif almayan yönetim şok bir istekle karşı karşıya kaldı.Habertürk'ün haberine göre, Beşiktaş'ta yeni transfer Domagoj Vida'nın gelmesinin ardından ikinci plana düşen ve Antalya kampında sakatlanıp hala iyileşmeyen Dusko Tosic, yönetimden zam istedi. Gençlerbirliği'nden transfer edildiğinden bu yana bir kez zam alan ve üzreti 900 binden 1.2 milyon euro'ya revize edilen Sırp stoperin ikinci zam isteği başkan Fikret Orman'ı çılgına çevirdiBeşiktaş Başkanı Fikret Orman ise oyuncunun bu tavıran çok sinirlenerek, "Sana zam yaptık. İkinci kez zam istemen kabul edilebilir değil" diyerek oyuncusuna rest çekti.Dusko Tosic'e çok sinirlnen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yönetimine "Eğer Tosic'e teklif varsa satın gitsin" talimatı verdi2012 yılında Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan Dusko Tosic, 3 sezon boyunca başarılı bir performans ortaya koydu. 2015'te Beşiktaş'a imza atan 32 yaşındaki Sırp oyuncu, son 2 senede gelen Süper Lig şampiyonluklarına önemli katkı sağladı. Siyah beyazlı formayla 79 maça çıkan Dusko Tosic, bu süreçte 4 gol kaydetti.