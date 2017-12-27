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Dusko Tosic'ten transfer açıklaması!

Beşiktaşlı Dusko Tosic, kariyerinin sonuna kadar Beşiktaş'ta oynamak istediğini açıkladı.

Dusko Tosic'ten transfer açıklaması!
TosicBeşiktaş'tan, Beşiktaş, Tosic'ten memnun... Kartal'da bu sezon gösterdiği performansla büyük alkış alan ve yurt dışından talipleri olduğu konuşulan Dusko Tosic, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyah-Beyazlılar’da emekli olmak istediğini belirten Sırp oyuncu, “Şu an Beşiktaş’ta çok mutluyum. Harika bir sezonu geride bıraktım ve oldukça başarılı geçti. 2019’a kadar kontratım var ve ayrılmaya niyetim yok. Kariyerimin sonuna kadar burada kalacağımı söyleyebilirim” dedi.

Habertürk

 
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