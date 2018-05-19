Beşiktaş'ın 5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Çin'in Guangzhou R&F takımına sattığı Dusko Tosic'in Instagram'dan Fabri'ye verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sırp futbolcunun Siyah Beyazlılar'a veda ettiği paylaşımın altına yorum bırakan Fabri, eski takım arkadaşına "En iyi dileklerim seninle Duski!" mesajını göndermişti.

Tosic'in bu mesaja cevabı ise oldukça ilginç oldu. Tecrübeli oyuncu, "Teşekkürler Fabri! Artık daha az gol yiyeceksin." sözleriyle İspanyol file bekçisine esprili bir yanıt verdi.

İki futbolcunun Instagram'daki bu diyaloğu, sosyal medyayı salladı. Öte yandan Gary Medel, Caner Erkin, Cenk Tosun, Pepe ve Gökhan Töre de Tosic'e başarı dileklerini iletti.