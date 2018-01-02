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Düşman çatlattılar! Yeliz Yeşilmen'den eşine jest

Yeliz Yeşilmen ve iş adamı eşi Ali Uğur Akbaş'ın evliliği doludizgin devam ediyor.

02 Ocak 2018, Salı 14:12
Düşman çatlattılar! Yeliz Yeşilmen'den eşine jest
Geçen günlerde iş adamı Ali Uğur Akbaş'ın oyuncu eşi Yeliz Yeşilmen'i aldattığı iddia edilmişti. Çıkan haberler karşısında sessizliğini bozan çift söylenenlerin 'iftira' olduğunu iddia etmişti.

Uzun süre magazin gündeminde yer alan ünlü çift sorunları aştı. Yeliz Yeşilmen bugün 55'inci yaşına giren eşi Ali Uğur Akbaş'a doğum günü sürprizi yaptı.

Elleriyle hazırladığı kahvaltıyı yatak odasına götüren Yeşilmen paylaşımın altına; 'Mutlu yıllar aşkım, bugün doğum günü' mesajını yazdı.

Düşman çatlattılar Yeliz Yeşilmenden eşine jest

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