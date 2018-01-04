Düştüğü çukurda çocuk buldu

Tataristan
'da kaybolan 10 yaşındaki Burat
isimli çocuğu aramak için gönüllü olan 120 kişilik ekipte yer alan Guliya Yarullina
, mucizevi bir kurtuluşa neden oldu. 31 yaşındaki Yarullina, arama çalışmaları sırasında karla kaplı bir kanalizasyon
çukuruna düştü. Yarullina, düştüğü çukurda küçük Burat'ı uyur vaziyette buldu.
Düşüş esnasında beli zarar gören Yarullina, telefonla yardım çağırdı ve hipotermi
geçiren Burat hastaneye yetiştirildi.
Sputnik'in aktardığı habere göre yetkilililer, Yarullina çukura düşüp Burat'ı bulamasaydı, çocuğun bir saat sonra ölmüş olabileceğini belirtti.
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