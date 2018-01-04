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Düştüğü çukurda çocuk buldu

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde bir kadın, kazara düştüğü kanalizasyon çukurunda kayıp 10 yaşındaki bir çocuğu bulup onu ölmekten kurtardı

Düştüğü çukurda çocuk buldu
Tataristan'da kaybolan 10 yaşındaki Burat isimli çocuğu aramak için gönüllü olan 120 kişilik ekipte yer alan Guliya Yarullina, mucizevi bir kurtuluşa neden oldu. 31 yaşındaki Yarullina, arama çalışmaları sırasında karla kaplı bir kanalizasyon çukuruna düştü. Yarullina, düştüğü çukurda küçük Burat'ı uyur vaziyette buldu.

Düşüş esnasında beli zarar gören Yarullina, telefonla yardım çağırdı ve hipotermi geçiren Burat hastaneye yetiştirildi.

Sputnik'in aktardığı habere göre yetkilililer, Yarullina çukura düşüp Burat'ı bulamasaydı, çocuğun bir saat sonra ölmüş olabileceğini belirtti.

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