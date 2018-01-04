Düştüğü çukurda çocuk buldu

Nazlı Erdol

'da kaybolan 10 yaşındakiisimli çocuğu aramak için gönüllü olan 120 kişilik ekipte yer alan, mucizevi bir kurtuluşa neden oldu. 31 yaşındaki Yarullina, arama çalışmaları sırasında karla kaplı birçukuruna düştü. Yarullina, düştüğü çukurda küçük Burat'ı uyur vaziyette buldu.Düşüş esnasında beli zarar gören Yarullina, telefonla yardım çağırdı vegeçiren Burat hastaneye yetiştirildi.Sputnik'in aktardığı habere göre yetkilililer, Yarullina çukura düşüp Burat'ı bulamasaydı, çocuğun bir saat sonra ölmüş olabileceğini belirtti.