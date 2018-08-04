Düşük faizli barış kredisi

Hülya Çaylak

Tapusuz 13 milyon yapıyı ilgilendiren İmar Barışı’na başvurular 31 Ekim’e kadar devam ediyor. Barış kapsamında imara aykırı yapılara ‘Yapı Kayıt Belgesi’ veriliyor. Bu belgenin bedelinin yıl sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bankalar vatandaşın ödemelerini kolaylaştırmak için Kayıt Belgesi özelinde kredi kampanyaları açıklarken, bir destek de Çevre Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, 3 kamu bankasıyla işbirliği yaptı.

PAZARTESİ BAŞLIYOR

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’ın ortak kampanyasında Kayıt Belgesi için kredi başvurusu yapanlara düşük faizli kredi verilecek. Buna göre; başvuru sahipleri 60 ay vade ve 1.33’ten başlayan faizle kredi alabilecek. 20 bin liraya kadar olan kredilerde faiz 1.33 iken, 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 1.48; 100 bin lira ve üzeri kredilerde ise yüzde 1.65 olacak. Kampanya 6 Ağustos Pazartesi başlayacak.

KONUTTA YÜZDE 3

31 Aralık 2017’den önce yapılmış imara aykırı yapılar için müracaatlar e-Devlet üzerinden veya Çevre Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerinden yapılıyor. Kayıt Belgesi bedeli, arsanın emlak vergi değeri ile yapının maliyeti toplanarak hesaplanıyor. Toplam maliyetin konutta yüzde 3, ticaride yüzde 5’i bedel olarak alınıyor. Yapı Kayıt Belgesi ödemeleri Ziraat Bankası’na yapılıyor.



