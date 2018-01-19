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Düşük yapan kadın, Sikorsky ile hastaneye yetiştirildi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada düşük yapan kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

20 Ocak 2018, Cumartesi 00:15
Düşük yapan kadın, Sikorsky ile hastaneye yetiştirildi
Diyadin ilçesi Dedebulak Köyü Şahinbey Mezrası'nda yaşayan ismi açıklanmayan kadın, düşük yaptı. Kadının yakınları, 112 Acil servisi arayarak yardım istedi.

Yolun karla kaplı olması üzerine 112 Acil ekipleri, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.



Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın talimatı ile Doğubayazıt ilçesinde bulunan Sikorsky tipi helikopter, bölgeye sevk edildi.

Helikopterle mezradan alınan kadın, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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