Düşük yapan kadın, Sikorsky ile hastaneye yetiştirildi

Sikorsky S-70 Blackhawk (Kara Şahin) helikopterinin özellikleri nelerdir?

Gizem Yetil

nda yaşayan ismi açıklanmayan kadın, düşük yaptı. Kadının yakınları, 112 Acil servisi arayarak yardım istedi.Yolun karla kaplı olması üzerine 112 Acil ekipleri, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.Ağrı Valisi Süleyman Elban’ın talimatı ile Doğubayazıt ilçesinde bulunantipi helikopter, bölgeye sevk edildi.Helikopterle mezradan alınan kadın, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.